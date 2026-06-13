Australia cierra las playas del este de Sídney tras el ataque de un tiburón a una bañista

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Sídney (Australia), 13 jun (EFE).- Las autoridades locales ordenaron este sábado el cierre de todas las playas del este de Sídney durante al menos 24 horas después de que una mujer resultara gravemente herida tras ser atacada por un tiburón mientras nadaba en la popular playa de Coogee.

El incidente ocurrió por la mañana dentro de la zona vigilada y balizada para bañistas, cerca de la orilla. Según un comunicado del Ayuntamiento de Randwick, en cuya jurisdicción se encuentra Coogee, el animal implicado sería un tiburón de entre tres y cuatro metros de longitud.

Como medida de precaución, el consistorio cerró las playas bajo su administración, incluidas Coogee, Clovelly y Maroubra, mientras que el vecino Ayuntamiento de Waverley adoptó la misma decisión para Bondi, Bronte y Tamarama.

Las piscinas oceánicas de Mahon y Malabar permanecerán abiertas, precisaron las autoridades.

Los socorristas municipales que patrullaban Coogee acudieron de inmediato al lugar y practicaron primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La mujer fue evacuada con vida, aunque en estado crítico, y trasladada al hospital St Vincent’s de Sídney.

El Ayuntamiento de Randwick indicó que trabaja junto con los socorristas locales, la Policía de Nueva Gales del Sur y otras agencias para vigilar la zona y evaluar posibles riesgos.

El incidente se produce pocas semanas después de que un hombre de 39 años muriera tras ser atacado por un tiburón en un arrecife de Queensland, en el noreste de Australia.

Ese caso ocurrió en la localidad de Hull Heads, días después de que otro australiano, de 38 años, falleciera por las heridas sufridas en el ataque de un tiburón blanco de unos cuatro metros frente a la costa de Perth, en Australia Occidental.

Durante 2025 se registraron al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, cinco de ellos mortales. Según la base nacional de incidentes por tiburones, entre 1791 y 2025 se contabilizaron más de 1.280 ataques en el país oceánico, alrededor de 260 con resultado de muerte. EFE

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