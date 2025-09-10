The Swiss voice in the world since 1935

Australia condena ataques israelíes en Catar y dice que «dificultarán» las negociaciones

Sídney (Australia), 10 sep (EFE) – La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, condenó este miércoles los ataques aéreos israelíes contra líderes de Hamás en Catar, advirtiendo que «obviamente dificultarán» la firma de un acuerdo de paz y podrían provocar una escalada en el conflicto en Oriente Medio.

«El Gobierno australiano considera que fue una decisión equivocada. Catar ha sido uno de los actores que buscan un alto el fuego inmediato y ha trabajado con Estados Unidos en la devolución de los rehenes», declaró Wong a la cadena pública australiana ABC.

Según la canciller, el ataque «viola la soberanía de Catar, pone en riesgo el trabajo por el alto al fuego y aumenta el riesgo de escalada».

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, también criticó las acciones, señalando que podrían descarrilar las negociaciones de paz.

«Quiero ver paz en la región, no una escalada», dijo ante periodistas en el marco de su viaje a las Islas Salomón para participar en el Foro de las Islas del Pacífico (PIF).

Israel atacó este martes por primera vez a Catar, gran aliado de Estados Unidos, con el objetivo de matar a los miembros de la delegación negociadora del grupo palestino Hamás mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

Alrededor de las 16:00 hora local (11:00 GMT), varias explosiones se escucharon en la capital del país del Golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad. Poco después, el Gobierno catarí confirmó que Israel había atacado una reunión de «varios miembros del buró político» de Hamás, sin identificarlos, en un edificio residencial.

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.

Este ataque obligó al Consejo de Seguridad de la ONU a convocar una reunión de emergencia para este miércoles con el fin de abordar la situación. EFE

