Australia confirma el próximo retorno de otro grupo de mujeres y niños vinculados al EI

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Sídney (Australia), 26 may (EFE).- Australia confirmó este martes que un nuevo grupo de mujeres y menores vinculados al grupo yihadista Estado Islámico (EI) planea regresar al país, semanas después del retorno de otras cuatro mujeres y nueve menores que permanecieron retenidos durante años en campamentos del noreste de Siria.

El ministro australiano del Interior, Tony Burke, informó en rueda de prensa sobre los planes del nuevo grupo, formado por siete mujeres y doce menores, y advirtió que cualquier persona implicada en delitos en el extranjero «puede esperar enfrentar todo el peso de la ley» a su llegada.

«Estas son personas que tomaron la horrible decisión de unirse a una organización terrorista peligrosa y de colocar a sus hijos en una situación indescriptible», afirmó Burke.

El anuncio se produce semanas después de que las autoridades australianas detuvieran a tres mujeres supuestamente vinculadas al EI tras su retorno desde el campamento sirio de Al Roj.

Ese grupo previo, integrado por cuatro mujeres y trece menores en total, llegó a Melbourne y Sídney tras hacer escala en Damasco y Doha.

Según informó entonces la Policía, una de las mujeres fue acusada en Sídney de delitos de terrorismo, mientras que otras dos detenidas en Melbourne enfrentan cargos por presuntos crímenes contra la humanidad, incluido el comercio de esclavos.

Las autoridades señalaron que los menores serán incluidos en programas de prevención del extremismo violento y seguimiento social, mientras que los adultos serán sometidos a estrictos controles de seguridad y a los procesos judiciales correspondientes.

El retorno de las llamadas ‘esposas del Ei’, mujeres que viajaron años atrás a Siria e Irak para unirse a la organización, genera una fuerte división en Australia entre quienes defienden su regreso por razones humanitarias y quienes consideran que representan un riesgo para la seguridad nacional.

Por su parte, expertos y organizaciones humanitarias sostienen que mantener indefinidamente a estos ciudadanos en los campamentos sirios vulnera las obligaciones internacionales de derechos humanos y aumenta el riesgo de radicalización.

La organización humanitaria Save the Children defendió el futuro regreso del nuevo grupo y criticó el debate político generado en torno al caso. Su director en Australia, Matt Tinkler, recordó este martes en un comunicado que «siempre fue cuestión de cuándo volverían, no de si volverían», y pidió priorizar la seguridad y bienestar de los niños. EFE

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