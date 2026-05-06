Australia creará una reserva nacional de combustible de 1.000 millones de litros

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Australia creará una reserva nacional de combustible de 1.000 millones de litros para proteger al país de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio, anunció el miércoles el primer ministro, Anthony Albanese.

El dirigente señaló que la reserva de propiedad estatal reforzará el suministro a largo plazo de diésel y combustible de aviación.

«Nuestra prioridad número uno sigue siendo proteger a Australia de los peores efectos de esta crisis», aseguró Albanese a los periodistas.

Las medidas se detallarán la próxima semana, cuando Australia presente su presupuesto gubernamental anual.

Australia era uno de los pocos miembros de la Agencia Internacional de Energía (AEI) que no tenía una reserva nacional, señaló el ministro de Energía, Chris Bowen.

Geográficamente aislada y con solo dos refinerías, el país es vulnerable a cualquier interrupción del suministro energético.

Al igual que las naciones de Asia y el Pacífico Sur, depende en gran medida del petróleo que se transporta a través del estrecho de Ormuz, bloqueado de facto desde que estalló la guerra en febrero y por donde en su momento circulaba una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.

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