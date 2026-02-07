Australia da poderes adicionales a la Policía de cara a la visita del presidente israelí

Bangkok, 7 feb (EFE).- El gobierno regional de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, dijo este sábado que ha dado poderes adicionales a la Policía de cara a la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, contra la cual se han anunciado protestas.

«Se han establecido medidas especiales para apoyar la seguridad pública», subrayó hoy el líder político regional, Chris Minns, al pedir «calma y respeto» a las personas que acudan el lunes al centro de Sídney para manifestarse en contra de la visita de Herzog, quien está previsto llegue el domingo al país oceánico.

El presidente israelí fue invitado por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, para honrar a las víctimas del ataque terrorista perpetrado el pasado 14 de diciembre por dos individuos, inspirados por la ideología del Estado Islámico, contra un acto de la comunidad judía en la popular playa de Bondi, en Sídney, que dejó 16 muertos, incluido un asaltante.

Durante su visita de cuatro jornadas, Herzog visitará la playa de Bondi y se reunirá con miembros de la comunidad judía y con las autoridades locales, entre otros actos.

Su visita ha generado críticas en algunos sectores de la población australiana y ante la cual se prevé un dispositivo para su protección de «3.000 turnos policiales», según la Policía de Nueva Gales del Sur.

La asociación civil Grupo de Acción Palestina ha convocado este lunes protestas a lo largo de la nación y que en Sídney discurrirá frente al edificio del Ayuntamiento, con la asistencia prevista de miles de personas, según los organizadores.

«Hergoz no es bienvenido. Parar el genocidio (en Gaza). Desechar la ley anti protesta», apunta el cartel de la convocatoria publicado en las redes sociales por la asociación propalestina.

Las autoridades australianas anunciaron esta semana una serie de medidas de seguridad de cara a la visita del presidente de Israel, que incluye la extensión del periodo durante el cual la Policía puede denegar el permiso para la celebración de protestas tras un atentado.

La ampliación de la restricción afecta al centro de Sídney y a zonas del este de la ciudad, entre ellas Bondi. EFE

