Australia demanda al gigante del consumo 3M por los «químicos eternos»

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Australia anunció el jueves una demanda por el equivalente a 1.430 millones de dólares contra el gigante estadounidense 3M por la contaminación de bases militares con espuma contra incendios que contenía «químicos eternos».

El viceministro de Defensa, Peter Khalil, dijo a los periodistas que el gobierno australiano buscaba una indemnización por daños y perjuicios para recuperar el costo de gestionar la contaminación ambiental causada por las sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas (PFAS).

Esta acción legal contra la fabricante de las famosas notas adhesivas Post-it y la cinta Scotch es la más importante emprendida por un gobierno australiano, afirmó el funcionario.

Añadió que las fuerzas de seguridad del país ya han retirado 200.000 toneladas de PFAS del suelo debido al riesgo para las comunidades.

«Estamos preparados para enfrentarnos a una de las mayores corporaciones multinacionales del mundo», dijo la fiscal general Michelle Rowland.

En un comunicado, el gobierno australiano añadió que la demanda se está tramitando ante el Tribunal Federal y en ella se alega que 3M conocía los riesgos ambientales de la espuma contra incendios y no los reveló.

En un comunicado enviado por correo electrónico a la AFP, 3M prometió «defenderse contra estas acusaciones a través del proceso legal».

«3M nunca ha fabricado PFAS en Australia y dejó de vender los productos en cuestión en Australia hace aproximadamente dos décadas», dijo un portavoz.

La multinacional también llegó a un acuerdo extrajudicial por valor de 10.000 millones de dólares en Estados Unidos en 2023 por otro caso de supuesta contaminación.

Conocidos como «químicos eternos» debido a que tardan mucho tiempo en descomponerse, los PFAS son sustancias químicas artificiales que repelen el calor, el agua y el aceite, y se utilizan en sartenes antiadherentes, alfombras a prueba de manchas y otros productos.

Su uso está cada vez más restringido en todo el mundo debido a sus efectos adversos para la salud.

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