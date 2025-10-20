Australia denuncia «maniobras inseguras» de cazas chinos contra avión militar australiano

Sídney (Australia), 20 oct (EFE).- El Gobierno de Australia denunció este lunes «maniobras inseguras» de cazas chinos que aseguró lanzaron bengalas «muy cerca» de un avión militar australiano que se encontraba en espacio aéreo internacional sobre el disputado mar de China Meridional.

El vice primer ministro y ministro de Defensa, Richard Marles, dijo hoy en Camberra, según una transcripción divulgada por su ministerio, que un avión P-8 del Ejército australiano realizaba tareas de vigilancia por esa zona, sin especificar el lugar exacto, el domingo cuando se topó con dos cazas Su-35 de las Fuerzas Aéreas chinas.

Los aviones chinos se colocaron cerca de la aeronave del país oceánico y lanzaron bengalas en al menos tres ocasiones «muy cerca» del P-8, según la explicación de Australia.

«Tras analizar el incidente con detenimiento, lo consideramos inseguro y poco profesional», denunció Marles, quien aseguró que tanto el avión como los tripulantes australianos pudieron regresar al país de manera segura.

China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga caladeros y posibles reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam o Malasia.

Marles, cuyo país defiende la libre navegación y tránsito por la zona, dijo que han presentado una protesta diplomática ante Pekín por este incidente y remarcó que la seguridad de las rutas comerciales en esta región es «crucial para el interés nacional» de Australia, por motivos comerciales, entre otros.

Esta no es la primera vez que se registra un incidente similar entre militares de ambos países.

El pasado febrero, Camberra denunció que un avión de combate chino J-16 disparó bengalas contra un avión australiano que realizaba una patrulla de vigilancia también en el mar de China Meridional.

Australia insiste en un «orden basado en normas» en las aguas y el espacio aéreo internacional del mar de China Meridional para evitar nuevos incidente similares, apunta el comunicado.

La tensión entre ambos países también se traslada a la región del Pacífico, históricamente controlada por Australia y Estados Unidos, donde China ha aumentado en los últimos años su influencia. EFE

