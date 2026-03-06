Australia denuncia un incidente «peligroso» con un helicóptero chino en el mar Amarillo

2 minutos

Sídney (Australia), 6 mar (EFE).- Australia denunció este viernes un incidente «peligroso y poco profesional», cuando un helicóptero australiano que participa en una misión de la ONU en el mar Amarillo fue «interceptado» por otro del Ejército chino, según Camberra.

«El Gobierno australiano ha expresado su preocupación al Gobierno chino tras una interacción peligrosa y poco profesional con un helicóptero del Ejército Popular de Liberación», que tuvo lugar el miércoles, apunta en un comunicado el Ministerio de Defensa.

El aparato australiano, que viaja en la fragata HMAS Toowoomba, realizaba «actividades de rutina» como parte de la Operación Argos, la contribución de Australia al esfuerzo internacional para hacer cumplir las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Corea del Norte.

Durante estas actividades, el helicóptero australiano fue «interceptado» por un helicóptero del Ejército chino, que igualó la altitud y se acercó a una «distancia peligrosa», apunta Camberra.

La aeronave china aumentó después la velocidad y giró hacia el aparato australiano, lo que obligó a los militares oceánicos a realizar una «maniobra evasiva», indicaron.

«Esta fue una maniobra insegura y poco profesional que representó un riesgo para nuestra aeronave y su personal», denuncia Australia, que remarca que sus tropas actuaron «en todo momento conforme al derecho internacional».

Esta no es la primera vez que se registra un incidente entre militares de ambos países. En mayo de 2024, Australia denunció que un caza chino disparó bengalas al cruzarse con un helicóptero de la Marina de Australia sobre el mar Amarillo.

En febrero de 2025, Australia denunció maniobras «inseguras y poco profesionales» cuando un avión del Ejército chino lanzó bengalas frente a un avión militar australiano en el disputado Mar de China Meridional.

China reclama la soberanía sobre prácticamente la totalidad del Mar de China Meridional, una reivindicación que choca con las demandas territoriales de países como Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunéi por esta región estratégica, por donde transita alrededor del 30 % del comercio global y que cuenta con potenciales reservas de petróleo y gas. EFE

