Australia descarta participar en los ataques a Irán

Sídney (Australia), 2 mar (EFE).- Australia no participará en los ataques a Irán ni prevé involucrarse en futuras acciones militares en Oriente Medio, afirmó este lunes la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, en una entrevista televisiva.

Durante su intervención en un programa de la cadena australiana Nine, Wong se refirió a la escalada registrada tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos vinculados al programa nuclear iraní.

«Australia no participó en estos ataques y no anticipamos participar en el futuro», declaró la jefa de la diplomacia australiana, quien subrayó que su país «no es un actor central» en el conflicto en Oriente Medio. EFE

