Australia descifra a Paraguay antes del duelo clave: «Saben lo que hace falta para ganar»

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Redacción Deportes, 24 jun (EFE).- El entrenador de la selección de Australia, Tony Popovic, advirtió este miércoles sobre la peligrosidad de Paraguay, que practica un «caos organizado» y ante el que se jugarán el pase a la siguiente ronda en un duelo sin margen de error.

«Nos impresiona mucho su actuación. Sabemos que cada momento, cada reto, cada dúo, cada detalle será importante contra ellos porque están muy concentrados y son muy disciplinados», indicó el técnico en una rueda de prensa celebrada en la ciudad de San José, en el estado de California, previa al encuentro de mañana.

El equipo comandado por el argentino Gustavo Alfaro juega sobre «un caos muy organizado» en el que «saben lo que hacen en cada momento del partido», destacó.

En ese sentido, «hemos estado preparando a los jugadores para que entiendan esto y lo que viene», destacó.

Popovic resaltó de entre las filas de Paraguay la actuación de Julio ‘La Joya’ Enciso, un futbolista al que tildó de «buenísimo» y con una gran fortaleza individual, así como la jerarquía del defensor Gustavo Gómez.

«Somos conscientes de sus fortalezas, pero esperamos enfrentarnos a ese desafío. Eso es lo que esperamos en un Mundial, un Paraguay fuerte y están aquí porque merecen estar aquí. Se han ganado esa plaza, están en la misma fase que nosotros, peleando para pasar a la siguiente fase», añadió.

En encuentro contra los guaraníes se presenta como «una amenaza diferente cuando se lo compara con Turquía y Estados Unidos» para los conocidos como ‘socceroos’, ya que presentan sobre el césped un estilo de juego diferente al de sus anteriores rivales.

«Creo que lo que viviremos es una nación que entiende lo que hace falta. Para obtener un resultado han mostrado una respuesta extraordinaria tras perder su primera primer partido. Merecían ganar contra Turquía. Fueron muy buenos», sentenció. EFE

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