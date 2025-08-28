Australia despliega todos sus recursos para dar con el hombre que mató a dos policías

Sídney, 28 ago (EFE).- La Policía australiana afirmó este jueves haber desplegado todos sus recursos, por tercer día consecutivo, para dar con un hombre armado que acabó con la vida de dos agentes e hirió a un tercero el martes en su propiedad.

«Las fuerzas policiales están utilizando todos los medios disponibles y cuentan con un fuerte apoyo de los servicios policiales de otros estados, que se están coordinando. Es un esfuerzo conjunto para respaldar al máximo a nuestro servicio policial en este momento», explicó el ministro de Policía de Victoria (sur de Australia), Anthony Carbines, en declaraciones a la cadena pública ABC Radio Melbourne.

Agentes, en siete vehículos policiales, registraron este jueves una propiedad a las afueras de la localidad donde se produjo el tiroteo, Porepunkah, así como otras viviendas y cobertizos, acompañados de un perro policía.

El presunto autor del tiroteo, Dezi Freeman, de 56 años y residente en Porepunkah, se encuentra prófugo desde que el pasado martes se adentró a pie en una zona de matorral alpino. La Policía australiana cree que está fuertemente armado y que cuenta con capacidades para sobrevivir en la naturaleza.

Las autoridades mantienen un amplio operativo de seguridad en la región y han instado a la población a evitar la zona mientras continúa la investigación, además de urgir a los residentes de Porepunkah que eviten abandonar sus hogares para garantizar su seguridad.

También dijeron a los ciudadanos que si se encuentran cara a cara con Freeman, no se enfrenten a él.

El incidente tuvo lugar el martes, cuando los agentes acudieron a la propiedad de Freeman con el fin de ejecutar una orden judicial por un presunto caso de abusos sexuales relacionado con el asaltante.

Las autoridades investigan también la posible relación del sospechoso con el movimiento conocido como sovereign citizen («ciudadano soberano»), cuyos adeptos rechazan la legitimidad de los gobiernos y de la ley, y que en Australia ha estado vinculado a varios episodios violentos en los últimos años. EFE

