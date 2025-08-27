Australia evacuó a sus diplomáticos en Irán antes de expulsar al embajador iraní

Sídney (Australia), 27 ago (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo este miércoles que su país evacuó a sus diplomáticos en Irán antes de acusar a Teherán de estar detrás de «ataques antisemitas» en la nación austral y expulsar al embajador iraní.

«Necesitábamos sacar a nuestros diplomáticos, asegurándonos de que se hiciera con discreción, y los sacamos del espacio aéreo (de Irán) justo después de la medianoche del lunes», declaró Albanese durante un foro organizado por el diario Telegraph.

La evacuación sucedió horas antes de que el mandatario asegurara el martes que el Gobierno iraní está detrás de los ataques perpetrados en el país contra la comunidad judía y anunciara la expulsión del embajador de Irán en Camberra, Ahmad Sadeghi, quien hoy fue visto abandonando la delegación diplomática.

Albanese subrayó hoy que esta decisión «sin precedentes» en el país fue adoptada tras recibir el informe completo del servicio de inteligencia para tener «toda la certeza» de que Irán había «orquestado un ataque en suelo australiano», apunta la transcripción oficial de las declaraciones del dirigente.

Según Camberra, Irán estuvo detrás de los ataques en 2024 contra la sinagoga Adass Israel, el pasado diciembre en Melbourne, y contra el restaurante Continental Kitchen, en octubre en Sídney, y que probablemente también dirigió otras acciones en territorio australiano.

Precisamente este miércoles, un tribunal de Melbourne acusó de manera formal a un hombre de 20 años y detenido el jueves de la semana pasada de los delitos de «incendio intencionado y conducta que pone en peligro la vida de otros» vinculados al ataque contra la sinagoga, informa el canal público ABC.

Este incidente, que causó daños significativos en el edificio, ocurrió en la madrugada del 6 diciembre de 2024, cuando un número indeterminado de miembros de la congregación, que resultaron ilesos, rezaban dentro.

En una entrevista con ABC previa al foro, Albanese acusó hoy a Irán de tratar de romper «la armonía» de Australia y atacar el «tejido social» del país.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, las autoridades australianas han dicho que se ha registrado un aumento de agresiones contra australianos judíos, comunidad que representa el 0,4 % de la población de más de 26 millones.

El medio público también informó de que el embajador de Irán en Camberra abandonó esta mañana la embajada, horas después de recibir la orden de expulsión, junto a otros tres funcionarios de su legación y que deben abandonar el país en un plazo de siete días.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, rechazó el martes las acusaciones de Australia y afirmó que estudian una respuesta.

Australia ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Irán y pedido a los que se encuentren allí que abandonen el país si resulta seguro hacerlo. EFE

