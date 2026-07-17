Australia exige a Laos cargos más severos por la muerte de seis turistas intoxicados

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Bangkok, 17 jul (EFE).- El Gobierno de Australia exigió este viernes a Laos cargos más severos por la muerte de seis turistas, incluidas dos australianas, vinculadas al consumo de alcohol adulterado con metanol en 2024 en la turística ciudad de Vang Vieng.

«El Gobierno australiano está profundamente frustrado y amargamente decepcionado de que las autoridades de Laos no estén presentando los cargos más graves en relación con las muertes», apuntó en un comunicado la ministra de Exteriores, Penny Wong.

Camberra reacciona así a la información publicada por los medios australianos que apuntan a que Laos acusará a los presuntos responsables de las muertes de delitos castigados con hasta un año de cárcel y multas que no superan los 1.600 dólares australianos (1.120 dólares estadounidenses o 975 euros).

De momento, no ha trascendido más información sobre los delitos ni el número de acusados.

«Esta devastadora noticia no hará sino aumentar el inmenso dolor y la tristeza que sufren las familias (…) Desde sus muertes, Australia ha abogado por una investigación exhaustiva y transparente que tenga en cuenta todas las pruebas y que los responsables rindan cuentas», agregó Wong.

La jefa de la diplomacia australiana adelantó que se reunirá la próxima semana con su homólogo laosiano, Thongsavanh Phomvihane, en Filipinas, donde coinciden en un foro político, para «exponer directamente la posición» del país austral, tras convocar hoy al embajador de Laos en Camberra.

En noviembre de 2024, dos turistas danesas (de 20 y 21 años), dos australianas (ambas 19), una británica (28) y un estadounidense (57), todos huéspedes del hostal Nana Backpacker de Vang Vieng, fallecieron tras haber sido supuestamente envenenados con metanol.

La policía laosiana, país que rechazó la colaboración extranjera en las pesquisas, detuvo inicialmente a varias personas relacionadas con el hostal, incluido el gerente del establecimiento, en el curso de las opacas investigaciones sobre las muertes. Todos fueron liberados semanas más tarde.

Según el canal público australiano ABC, a principios de este año diez personas vinculadas al albergue fueron acusadas del delito de destrucción de pruebas y recibieron penas de cárcel suspendidas y multas cada una de 185 dólares australianos (130 dólares estadounidenses o 112 euros).

ABC publicó el jueves que las familias de las australianas fallecidas habían recibido un escrito de las autoridades laosianas donde les informaban que los acusados por la intoxicación afrontarán delitos castigados con hasta un año de cárcel. EFE

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