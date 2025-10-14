Australia felicita a Trump por la liberación de los rehenes y el alto al fuego

Sídney (Australia), 14 oct (EFE).- La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, calificó el alto el fuego en Gaza como un «logro singular» del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que los primeros rehenes fueran liberados y regresaran a Israel el lunes.

«Es un logro extraordinario del presidente Trump. Solo el presidente de Estados Unidos podría haber hecho esto posible», dijo Wong en declaraciones a la cadena pública ABC. «Merece enormes felicitaciones… No habíamos visto este tipo de avances en Oriente Medio desde hace tiempo. Ha conseguido una pausa en el conflicto y, con suerte, su final, con una vía hacia la paz que ha sabido articular de forma decisiva», añadió.

La ministra subrayó además que la liberación de miles de palestinos de cárceles israelíes constituye «una parte muy importante» del plan de paz impulsado por Washington.

Preguntada sobre una eventual participación australiana en una fuerza internacional de monitoreo o estabilización en la región, Wong señaló que su país no ha recibido ninguna solicitud en ese sentido.

«No se nos ha pedido, así que no voy a adelantarme. Lo que he dicho siempre es que queremos contribuir a mantener el impulso hacia la paz. Esa ha sido nuestra postura durante mucho tiempo», afirmó.

La reacción de Camberra se produce después de que Hamás entregara en Gaza todos los rehenes vivos, según confirmó el Ejército de Israel, que entregó por su parte casi 2.000 presos palestinos.

La liberación de los rehenes formaba parte de las medidas para implementar la primera fase del plan de Trump para detener la guerra en la Franja de Gaza y según Trump, ya se han iniciado las negociaciones para la segunda fase. EFE

