Australia imputa a un reservista por servir en el Ejército ucraniano sin autorización

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Sídney (Australia), 7 abr (EFE).- Un reservista del Ejército australiano fue acusado este martes ante un tribunal de Adelaida (sur) de haber presuntamente trabajado para las fuerzas militares ucranianas sin autorización, un delito que podría conllevar una pena de hasta 20 años de prisión, según informó la Policía Federal Australiana (AFP) en un comunicado.

El acusado, un hombre de 25 años procedente de Felixstow (Australia Meridional) y miembro de la reserva de las Fuerzas de Defensa de Australia (ADF), habría viajado a Ucrania en mayo de 2025 para desempeñarse como operador de drones en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas en el conflicto con Rusia, sin contar con el permiso requerido por las autoridades australianas.

La Policía indicó que la investigación del caso se inició tras recibir una notificación del Departamento de Defensa, que alertó de que el reservista podría haber trabajado para un ejército extranjero sin autorización, en contra de lo establecido por la legislación vigente.

Según el comunicado, agentes federales ejecutaron el pasado 2 de abril una orden de registro en un domicilio en Felixstow, donde incautaron varios dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono móvil y un ordenador portátil.

El análisis forense preliminar de estos equipos habría permitido identificar imágenes que vincularían al acusado con la participación en un conflicto en el extranjero.

El hombre, que regresó a Australia en enero de 2026, ha sido acusado de trabajar en una organización militar extranjera sin autorización, un delito que en el país austral contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

La comandante de contraterrorismo de la AFP, Paula Hudson, subrayó en el texto que la agencia colabora estrechamente con socios nacionales e internacionales «para proteger los intereses de Australia».

Se trata de la primera vez que la Policía Federal Australiana presenta cargos por este tipo de infracción, en el marco de las leyes que regulan la participación de ciudadanos australianos en conflictos en el extranjero sin autorización oficial. EFE

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