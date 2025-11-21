Australia incluye a Twitch en las plataformas no permitidas a menores de 16 años

2 minutos

Sídney (Australia), 21 nov (EFE).- La Oficina de Seguridad Electrónica de Australia (eSafety) notificó este viernes a la plataforma de retransmisiones en directo Twitch que será considerada una red social y deberá tomar medidas para impedir que menores de 16 años abran cuentas en la misma, conforme a la nueva legislación australiana sobre edad mínima en redes sociales.

La decisión llega tras la autoevaluación presentada por la propia Twitch, a partir de la cual eSafety concluyó que el servicio cumple los criterios de «plataforma de redes sociales restringida por edad», al tener como propósito principal la interacción social en línea y contar con funciones diseñadas para fomentar la participación entre usuarios, especialmente mediante retransmisiones en directo.

Twitch, con sede en EE.UU., es utilizada mayoritariamente para realizar retransmisiones en directo y la publicación de contenidos que permiten a los usuarios, incluidos menores, interactuar alrededor de las mismas.

En contraste, eSafety informó también hoy a Pinterest de que no está sujeta a tales restricciones, al no cumplir los requisitos establecidos. Aunque Pinterest permite cierto grado de interacción social, este no constituye su finalidad principal, ya que suele emplearse para recopilar imágenes, inspiraciones y proyectos personales.

A partir del 10 de diciembre, Twitch se sumará a Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X y YouTube entre las plataformas que deberán aplicar medidas para evitar que menores de 16 años dispongan de cuentas en Australia.

eSafety recordó que, si bien corresponde a los tribunales determinar en última instancia si un servicio entra en la categoría de plataforma restringida por edad, sus evaluaciones pretenden ayudar a familias y empresas a prepararse de cara al 10 de diciembre.

La entidad instó a todos los servicios digitales que operan en el país a revisar sus obligaciones legales.

Las empresas que incumplan la ley podrían enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares estadounidenses o 27,7 millones de euros).

Australia se convertirá el próximo 10 de diciembre en uno de los primeros países del mundo en imponer restricciones de este alcance, mientras otros estudian medidas similares para proteger a los menores en Internet. EFE

