The Swiss voice in the world since 1935

Australia interrumpe los envíos postales a EEUU y Puerto Rico por los aranceles de Trump

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El servicio postal de Australia suspendió el martes la mayoría de los envíos a Estados Unidos y Puerto Rico, al alegar la «compleja y cambiante situación» derivada de los aranceles del presidente Donald Trump.

Uniéndose a otros países que ya han tomado la misma decisión, Australia Post dijo que ya no se aceptarán «hasta nuevo aviso» la mayor parte de las encomiendas con destino a territorio estadounidense.

Estarán exentos los regalos con un valor inferior a 100 dólares estadounidenses, las cartas y los documentos.

«Lamentamos haber tenido que tomar esta medida. Sin embargo, debido a la compleja y cambiante situación, ha sido necesario suspender parcialmente el servicio de forma temporal para poder desarrollar e implementar una solución viable para nuestros clientes», dijo el director general de Australia Post, Gary Starr.

La medida sigue los pasos de otros servicios postales y transportistas, entre ellos los de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, India y Nueva Zelanda.

Japón anunció también este martes que a partir de mañana no se aceptarán para envío a Estados Unidos regalos personales por valor superior a 100 dólares ni mercancías destinadas a la venta. 

Asimismo, Taiwán informó que dejará de despachar mercancías por correo a territorio estadounidense.

Entre sus medidas comerciales, el gobierno de Trump anunció que a partir del 29 de agosto eliminará la exención fiscal sobre los paquetes pequeños que entren en Estados Unidos.

lec/djw/tc/arm/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR