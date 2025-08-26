Australia interrumpe los envíos postales a EEUU y Puerto Rico por los aranceles de Trump

El servicio postal de Australia suspendió el martes la mayoría de los envíos a Estados Unidos y Puerto Rico, al alegar la «compleja y cambiante situación» derivada de los aranceles del presidente Donald Trump.

Uniéndose a otros países que ya han tomado la misma decisión, Australia Post dijo que ya no se aceptarán «hasta nuevo aviso» la mayor parte de las encomiendas con destino a territorio estadounidense.

Estarán exentos los regalos con un valor inferior a 100 dólares estadounidenses, las cartas y los documentos.

«Lamentamos haber tenido que tomar esta medida. Sin embargo, debido a la compleja y cambiante situación, ha sido necesario suspender parcialmente el servicio de forma temporal para poder desarrollar e implementar una solución viable para nuestros clientes», dijo el director general de Australia Post, Gary Starr.

La medida sigue los pasos de otros servicios postales y transportistas, entre ellos los de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, India y Nueva Zelanda.

Japón anunció también este martes que a partir de mañana no se aceptarán para envío a Estados Unidos regalos personales por valor superior a 100 dólares ni mercancías destinadas a la venta.

Asimismo, Taiwán informó que dejará de despachar mercancías por correo a territorio estadounidense.

Entre sus medidas comerciales, el gobierno de Trump anunció que a partir del 29 de agosto eliminará la exención fiscal sobre los paquetes pequeños que entren en Estados Unidos.

