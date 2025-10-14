Australia investiga la filtración del número de teléfono del primer ministro Albanese

Sídney (Australia), 14 oct (EFE).- Las autoridades australianas investigan un sitio web que ha publicado los números de teléfono móvil del primer ministro Anthony Albanese, la líder opositora Sussan Ley y otros destacados políticos de la nación, informó este martes el Gobierno.

La página, con sede en Estados Unidos, permite acceder a los datos de manera gratuita y asegura recopilar contactos mediante Inteligencia Artificial (IA) de redes sociales y portales profesionales.

«Esto genera preocupación y estamos trabajando para abordarlo», señaló el viceprimer ministro australiano, Richard Marles, e indicó que el Gobierno está al tanto del incidente y ha notificado a las autoridades competentes.

Ley, por su parte, quien dijo haberse enterado de la filtración a través de los medios, ya ha solicitado la retirada inmediata de sus datos del sitio web.

Se desconoce desde cuándo los números se encuentran disponibles en línea. Otros políticos, como el jefe del gobierno local de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijeron haber conocido la filtración recientemente y expresaron su inquietud por la exposición de información personal.

El nombre del sitio web estadounidense no ha sido compartido públicamente; sin embargo, se sabe que la página ofrece solicitudes de exclusión, aunque la eliminación de datos no es inmediata. EFE

