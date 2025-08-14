Australia mantendrá las granjas de salmón pese a solicitudes de cierre de ambientalistas

2 minutos

Bangkok, 14 ago (EFE).- El Gobierno de Australia anunció este jueves que mantendrá abiertas las granjas de salmón en la costa de Tasmania pese a solicitudes de cierre formuladas por organizaciones ambientalistas y activistas como el actor estadounidense Leonardo Dicaprio, que advierten que estos sitios amenazan a una especie en peligro de extinción.

El ministro de Ambiente y Agua, Murray Watt, confirmó en un comunicado que la salmonicultura podrá continuar en el puerto de Macquarie, en la costa oeste de Tasmania, donde los conservacionistas aseguran que se han desplomado los niveles de oxígeno debido a esta práctica.

El lugar es un estuario poco profundo y el único hábitat de la raya de Maugean, una especie vinculada a la era de los dinosaurios, por lo que Dicaprio pidió en marzo cerrar las granjas de salmón para garantizar «la salud general del planeta y la persistencia de la biodiversidad».

Sin embargo, el Ejecutivo de Anthony Albanese ratificó hoy su compromiso de proteger esta raya, con medidas como la financiación de medidas de oxigenación en el puerto y otras prácticas no especificadas «para garantizar que no se produzcan impactos significativos» en la zona, declarada Patrimonio Mundial de la Naturaleza Silvestre.

Watt subrayó que la decisión de mantener abiertas las granjas se tomó en respuesta a tres solicitudes de reconsideración recibidas en 2023 y tras evaluar «cuidadosamente toda la información relevante».

En marzo pasado, el Gobierno, con el apoyo de la coalición opositora, aprobó una reforma de leyes ambientales entre reclamos de algunos políticos de los Verdes.

En ese momento, Dicaprio, ganador de un Oscar, instó a sus más de 60 millones de seguidores en Instagram a firmar una petición dirigida a las autoridades de Australia para que removieran estas «granjas destructivas». EFE

