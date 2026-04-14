Australia participará en la cumbre para reabrir el estrecho de Ormuz

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Sídney (Australia), 14 abr (EFE).- Australia participará en la cumbre internacional impulsada por Francia y Reino Unido para abordar la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz, según confirmó este martes el ministro australiano de Industria de Defensa, Pat Conroy.

El encuentro, que reunirá a más de 40 países, estará copatrocinado por el Gobierno británico y el francés. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, explicó que la iniciativa busca «restablecer la libertad de navegación en el estrecho» mediante una misión «estrictamente defensiva» y «distinta de los beligerantes».

Conroy, en declaraciones a la cadena pública australiana ABC, subrayó que Camberra respalda el foro y aboga por una solución diplomática que permita reabrir esta vía estratégica, por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

«Australia participará sin duda en esa cumbre. Estamos muy interesados en ver una apertura del estrecho de Ormuz por medios diplomáticos», afirmó.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, consideró que la reapertura del paso marítimo es «vital para aliviar las presiones sobre el coste de la vida».

En un mensaje difundido en la red social X, Macron insistió en que la futura misión no incluirá a actores directamente implicados en el conflicto, como Estados Unidos, Israel o Irán, y que podrá desplegarse «desde que la situación lo permita».

Asimismo, defendió no descartar ningún esfuerzo diplomático para lograr «una solución sólida y duradera en Oriente Medio» que permita a todas las partes «vivir en paz y seguridad».

El mandatario francés subrayó que ese enfoque pasa por abordar cuestiones de fondo como el programa nuclear y balístico iraní, sus «acciones desestabilizadoras» en la región y la necesidad de garantizar una navegación «libre y sin obstáculos» en el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado consumidos en el mundo.

Francia y el Reino Unido ya organizaron el pasado 26 de marzo una videoconferencia con los jefes de Estado Mayor de 35 países para preparar una eventual coalición naval, condicionada al cese de los combates.

El anuncio de la nueva conferencia se produce tras la reciente escalada de tensiones en la zona y después de que Estados Unidos anunciara medidas para tomar el control del estrecho, mientras Irán mantiene restringido el tráfico marítimo desde el inicio del conflicto. EFE

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