Australia publica directrices para la prohibición de redes sociales a menores de 16 años

Sídney (Australia), 16 sep (EFE).- El Gobierno australiano publicó este martes las directrices que deberán seguir las plataformas digitales para aplicar la próxima prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años, una medida pionera que entrará en vigor el 10 de diciembre.

La ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, y la comisionada de eSafety, un organismo independiente del gobierno federal encargado de promover la seguridad digital, Julie Inman Grant, señalaron que las empresas tecnológicas tendrán que demostrar que han tomado «medidas razonables» para detectar y eliminar cuentas de usuarios menores de edad, impedir su reingreso y ofrecer canales de denuncia accesibles al público.

El Ejecutivo descartó imponer un sistema obligatorio de verificación de edad para todos los usuarios, con el fin de minimizar el uso de datos personales. «Las plataformas ya saben muchísimo sobre nosotros. No hay necesidad de verificar la edad de alguien que, por ejemplo, está en Facebook desde 2009», defendió Wells.

Inman Grant advirtió, no obstante, que la aplicación de la norma no será instantánea. El organismo seguirá de cerca la capacidad de las empresas para bloquear cuentas de menores y se reserva la posibilidad de exigir ajustes si detecta «fallos graves».

La comisionada viajará la próxima semana a Silicon Valley para reunirse con Apple, Discord, OpenAI y otras compañías, mientras que Wells abordará el asunto con líderes internacionales en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Según la ministra, las plataformas han contado con un año para preparar la implementación y «no tienen excusas» para incumplir, ya que tecnologías de verificación de edad se emplean desde hace tiempo con fines comerciales.

El Senado australiano aprobó el pasado noviembre la norma, que el país define como pionera y que prohíbe el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, so pena de multas de hasta 32,5 millones de dólares (30,7 millones de euros) para las plataformas como Facebook, Instagram o TikTok que la infrinjan.

Varios países han promovido legislar sobre el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales, pero, en la práctica, las normas enfrentan múltiples obstáculos a la hora de ser aplicadas.

La Comisión Europea está preparando una guía para asegurar que los menores no acceden a contenidos inapropiados en Internet, así como para fijar cuál debe ser la edad mínima para abrirse una cuenta en las redes sociales, en el marco de la ley de servicios digitales. EFE

