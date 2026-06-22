Australia realiza un decomiso récord de 2,7 toneladas de cocaína

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La policía australiana decomisó 2,7 toneladas de cocaína oculta en empaques plásticos enterrados en las afueras de Sídney, informaron el lunes las autoridades.

Se trata de la mayor incautación de cocaína en la historia de Australia, indicó una fuerza conjunta contra el crimen organizado en un comunicado.

Según la policía, un grupo delictivo descargó la droga de un barco en el norte del estado de Queensland antes de trasladarla a Sídney para su distribución.

«Continúan las investigaciones sobre el origen de la droga y trabajaremos con nuestro aliados policiales internacionales y locales para identificar las bandas criminales» involucradas, declaró el comandante de la Policía Federal Australiana, Stephen Jay.

El cargamento de droga tendría un valor de mercado de más de 800 millones de dólares australianos (560 dólares estadounidenses), indicó Jay en conferencia de prensa.

El barco sospechoso de trasladar la droga, el MV Wealth, fue detenido por las autoridades en Islas Salomón para ser investigado, según la policía.

Los países insulares del Pacífico se han convertido en punto de tránsito para el embarque de cocaína y metanfetaminas a Australia y Nueva Zelanda.

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