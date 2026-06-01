Australia recibirá submarinos estadounidenses usados en acuerdo modificado

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Australia y Estados Unidos anunciaron el sábado que reducirán su acuerdo de seguridad en lo referente a la compra de submarinos de propulsión nuclear, que ya no incluirá naves nuevas.

Autoridades de los dos países se reunieron en el diálogo Shangri-La de defensa, en Singapur, que congrega a funcionarios y expertos de 45 países.

Bajo el acuerdo AUKUS, que agrupa a Australia, Reino Unido y Estados Unidos, Canberra deberá recibir al menos tres submarinos estadounidenses de propulsión nuclear en los próximos 15 años.

El viceprimer ministro australiano Richard Marles, y los secretarios de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y Reino Unido, John Healey, confirmaron en un comunicado la modificación del acuerdo sobre los submarinos.

«El viceprimer ministro y los secretarios saludaron la propuesta de simplificar la compra australiana de submarinos», en busca de maximizar la eficiencia del costo, señalaron en el comunicado.

«Este enfoque permitirá a Australia adquirir tres submarinos ya en operación en lugar de una mezcla de (navíos) nuevos y en operación», agregó.

La marina estadounidense tiene 24 submarinos del tipo que venderá a Australia, y los astilleros estadounidenses enfrentan dificultades para cumplir sus metas de producir al menos dos navíos cada año.

El programa de submarinos es el componente crucial de la estrategia de defensa de Australia, y podría costar hasta 235.000 millones de dólares en 30 años, según proyecciones del gobierno.

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