Australia registra su cuarto ataque mortal de tiburón en lo que va de año

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Un tiburón mató el sábado a un buceador frente a la costa del oeste de Australia, informó la policía, en el cuarto ataque mortal de este tipo en el país en lo que va de año.

El hombre, de unos treinta años, fue atacado por un tiburón de 4,5 metros cerca de la isla de Michaelmas, al sureste de Perth, señalaron los servicios de emergencia y el gobierno de la región de Australia Occidental.

La policía indicó que el hombre estaba practicando pesca submarina cuando fue atacado por el animal.

Su cuerpo fue trasladado a la costa y los paramédicos intentaron salvarlo, pero «lamentablemente, no se le pudo reanimar», agregó.

Los científicos australianos consideran que la mayor afluencia de personas a las playas y el calentamiento del océano están alterando los patrones migratorios de los tiburones, lo que podría contribuir al incremento de ataques.

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