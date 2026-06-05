Australia requisa 100.000 cucarachas exóticas, algunas gigantes,valoradas en 120.000 euros

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Sídney (Australia), 5 jun (EFE).- Las autoridades australianas decomisaron más de 100.000 cucarachas exóticas vivas, algunas gigantes, en una operación realizada en el estado de Nueva Gales del Sur (este), en el mayor caso de incautación de invertebrados ilegales registrado hasta la fecha en el país oceánico, informaron este viernes las autoridades.

El hallazgo tuvo lugar en una instalación comercial de cría ubicada en la ciudad de Bathurst, al oeste de Sídney, donde funcionarios del Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua (DCCEEW) localizaron ejemplares de cucarachas dubia y cucarachas silbadoras de Madagascar -de entre 5 y 7,5 centímetros de longitud-, especies cuya importación está prohibida en Australia.

Según las autoridades, los insectos decomisados tendrían un valor estimado de hasta 200.000 dólares australianos (unos 130.000 dólares estadounidenses o 120.000 euros).

El DCCEEW recordó que estas especies no figuran en la lista oficial de organismos autorizados para su importación y, por tanto, tampoco pueden ser mantenidas, criadas ni comercializadas dentro del país, independientemente de cómo hayan sido obtenidas.

Australia mantiene algunas de las normas de bioseguridad más estrictas del mundo debido a la vulnerabilidad de sus ecosistemas y a la singularidad de su fauna nativa.

Las autoridades advirtieron de que las cucarachas exóticas no han sido sometidas a evaluaciones de riesgo ambiental y podrían favorecer la propagación de enfermedades o generar impactos negativos sobre la biodiversidad y la agricultura.

«Nos tomamos muy en serio la protección de la biodiversidad única de Australia y las infracciones de la legislación ambiental nacional», señaló un portavoz del departamento en un comunicado.

El organismo indicó además que ha detectado un aumento de la cría y el comercio ilegal de estas especies, especialmente entre negocios vinculados al mercado de mascotas y propietarios de reptiles que las utilizan como alimento para sus animales.

Los ejemplares decomisados están siendo sacrificados y eliminados bajo supervisión de los servicios de bioseguridad de Nueva Gales del Sur. EFE

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