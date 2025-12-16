Australia rinde homenaje a las víctimas del atentado de Bondi

Redacción Internacional, 16 dic (EFE).- Australia rindió homenaje este martes a las 15 víctimas del ataque terrorista perpetrado el domingo contra la comunidad judía en la popular playa de Bondi, entre ellas un matrimonio que fue asesinado cuando trataba de detener a los atacantes.

Durante el memorial, celebrado en la tarde de hoy, cientos de personas se congregaron para despedir a las víctimas de un ataque que todavía conmociona a Australia, puesto que se trata del peor tiroteo registrado en el país en 30 años y el atentado más sangriento de su historia.

A lo largo de estos dos últimos días se ha dado a conocer la identidad de la mayoría de los fallecidos en el ataque, entre los que figuran Boris y Sofia Gurman, una pareja de origen ruso asesinada por los terroristas cuando intentaron frustrar su ataque, según grabó una cámara desde un vehículo que pasaba por la zona.

En las imágenes, que fueron verificadas por el canal público australiano ABC News, se puede ver a Boris, un mecánico retirado de 69 años, forcejeando con uno de los atacantes para sustraerle el arma que portaba, mientras su esposa, una empleada de correos de 61 años, observa a pocos metros.

Durante la confrontación, Boris logró arrebatar el arma al terrorista, como se puede apreciar en uno de los planos captados por la cámara de seguridad de un vehículo que circulaba cerca del lugar de los hechos.

Sin embargo, a continuación se ve al jubilado caer al suelo, momento en el que finaliza la grabación. Se cree que el atacante portaba otra arma con la que asesinó a la pareja.

En un comunicado remitido a medios locales, los familiares de Boris y Sofia Gurman dijeron sentir «un abrumador sentimiento de orgullo por su valentía y altruismo», a la vez que expresaron su dolor por la pérdida del matrimonio.

«Esto resume quiénes eran Boris y Sofia: personas que, de forma instintiva y desinteresada, intentaron ayudar a los demás», añade la familia.

Pero Boris y Sofia Gurman no fueron los únicos ciudadanos que se enfrentaron a los atacantes. Y es que han dado la vuelta al mundo las imágenes de Ahmed al Ahmed, un hombre de 42 años de origen sirio que se escondió detrás de unos vehículos para sorprender a uno de los asaltantes y forcejear con él hasta quitarle con sus propias manos el rifle con el que disparaba.

El hombre, alabado por autoridades y medios tras desarmar a uno de los autores del atentado, se recupera en un hospital del sur de Sídney tras recibir disparos en el brazo y la mano, y recibió este martes la visita del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien le ha definido como «un verdadero héroe australiano».

En la grabación en la que se ve a este «héroe» arrebatar el rifle a uno de los dos atacantes se aprecia, a continuación, cómo otro ciudadano, vestido con una camiseta blanca, le tira un ladrillo al terrorista mientras éste se marcha del lugar.

El hombre fue asesinado e identificado posteriormente por su hija, según recoge ABC News.

Sheina Gutnick, hija de Reuven Morrison, afirmó que éste intentó colocarse frente a otras personas de la comunidad judía mientras sonaban disparos, y aseguró que esa actuación de su progenitor permitió que una mujer y su bebé huyeran a un lugar seguro, abunda el canal público australiano.

En una entrevista en CBS News, Gutnick agregó que su padre fue asesinado por ser judío y sostuvo: «Si había una forma de que dejara este mundo, sería luchando contra un terrorista».

La hija de Morrison también dijo sentir que el Gobierno australiano les ha fallado porque han hecho «oídos sordos» ante las «señales» que ha habido «durante mucho tiempo» de antisemitismo, y subrayó que la comunidad judía ha estado «suplicando y suplicando y suplicando» para que las autoridades actuaran. EFE

