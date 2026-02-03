Australia sanciona a 20 funcionarios de Irán por la «masacre» en protestas ciudadanas

Bangkok, 3 feb (EFE).- Australia anunció este martes sanciones contra 20 altos funcionarios y tres entidades de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) por la «masacre» de manifestantes en las recientes protestas ciudadanas contra el régimen de los ayatolás, en las que murieron miles de personas.

En un comunicado, Camberra anunció las sanciones sin develar los nombres de las personas ni las entidades incluidas en esta lista, que es una respuesta «al uso horroroso de la violencia por parte del régimen contra su propio pueblo».

«Desde el 28 de diciembre de 2025, el régimen ha masacrado a miles de iraníes, mientras atacaba y arrestaba a miles más por participar en protestas pacíficas. El régimen ha impuesto apagones de internet y telecomunicaciones en todo el país en un intento de ocultar la magnitud de su brutalidad», señala el escrito.

El Gobierno del laborista Anthony Albanese aseguró que estas sanciones recaen sobre «cómplices de la opresión del pueblo iraní, la supresión violenta de protestas internas y la amenaza a vidas tanto dentro como fuera de Irán».

El pasado 22 de enero las autoridades iraníes admitieron por primera vez que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas, mientras organizaciones de derechos humanos en el exterior consideran que la cifra final es muy superior.

La organización no gubernamental HRANA, con sede en EE.UU., sitúa en 6.842 los fallecidos, y estudia otros 11.000 posibles homicidios y más de 40.000 arrestos.

El anuncio de Australia, que ha impuesto más de 300 sanciones a Teherán, se enmarca en la declaratoria de la CGRI -el cuerpo militar encargado de preservar la República Islámica- como organización terrorista.

A finales del pasado agosto, Australia anunció la expulsión del embajador iraní en Camberra, Ahmad Sadeghi, y otros tres diplomáticos iraníes tras acusar a la República Islámica de estar detrás de ataques antisemitas contra la comunidad judía australiana.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció este martes que ha dado instrucciones para que su país comience negociaciones con Estados Unidos, algo que se produce bajo las amenazas de una intervención militar de Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó en enero el despliegue de una flota de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico y ha advertido que atacará Irán si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear. EFE

