Australia se acerca a Islas Salomón, en el marco de la rivalidad con China en el Pacífico

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Bangkok, 7 jul (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, visitó este martes Islas Salomón con el objetivo de continuar con el acercamiento entre ambos países, en el contexto de la rivalidad con China en el Pacífico.

El viaje de Albanese a Honiara, donde le recibió su par salomonense, Matthew Wale, llegó un día después de que China lanzara un misil desde un submarino nuclear que cayó en aguas cercanas a Nauru, una nación del Pacífico central.

«No queremos ver ninguna acción que desestabilice o socave la paz, la seguridad y la estabilidad del Pacífico y de la región. No cabe duda de que se trata de un acto provocador por parte de China», denunció Albanese en una rueda de prensa acompañado por Wale.

El líder salomonense, por su parte, destacó que no quiere que «ningún país, ni China, ni Estados Unidos» realice pruebas de misiles en el Pacífico. «Sean nuestros amigos, pero no nos amenacen».

Islas Salomón, un archipiélago de unos 700.000 habitantes situado al noreste de Australia, ha adquirido relevancia estratégica en los últimos años por la creciente pugna de influencia entre China y las potencias occidentales en el Pacífico.

En 2019, el país rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y estableció vínculos oficiales con China, una decisión que alteró el equilibrio regional y generó preocupación en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La firma en 2022 de un acuerdo de seguridad entre Honiara y Pekín incrementó esas inquietudes, ante el temor de que China pudiera ampliar su presencia militar en una región considerada estratégica para Camberra y Washington.

El cambio en el Ejecutivo ocurrido en mayo llevó al poder a Wale, en la oposición desde 2019 y crítico con los pactos que su país ha firmado para acercarse a China.

Ambos líderes se reunieron hoy para avanzar en la negociación de un tratado integral, que podría firmarse antes de final de año.

«Trabajaremos estrechamente para plasmar nuestra ambición compartida de elevar nuestra relación, basada en la confianza mutua, el respeto y el diálogo (…) Desde que mi gobierno asumió el poder, hemos priorizado el futuro de Australia en la región», dijo Albanese.

El renovado impulso regional se produce tras los pactos estratégicos firmados por Australia con Fiyi, este lunes, y Vanuatu, en junio.

«Seguimos con interés el acuerdo firmado ayer entre Fiyi y Australia en materia de defensa mutua. No todos los países de las islas del Pacífico tienen fuerzas armadas, así que es algo que seguiremos considerando», afirmó Wale. EFE

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