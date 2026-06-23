Australia será «un rival complicado» para la Albirroja, avisa Omar Alderete

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Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El defensor paraguayo Omar Alderete avisó este martes que la Albirroja ha tomado recaudos ante su crucial partido del jueves por la tercera fecha del grupo D de la Copa del Mundo contra Australia, un rival que estimó plantará cara y apelará a su rapidez y potencia física.

«Australia es un rival difícil, es un equipo que se defiende bien y sale bien de contra», dijo Alderete a periodistas tras el entrenamiento de esta jornada. «Va a ser un rival complicado», añadió.

Australia y Paraguay se verán las caras sobre el césped del Estadio de la Bahía de San Francisco para definir al segundo mejor clasificado de la zona, de la que Estados Unidos será líder al finalizar la ronda de grupos sin importar los resultados de la tercera fecha.

«Si encaramos nosotros el partido como encaramos el último contra Turquía, va a ser un gran partido», prosiguió Alderete en alusión al balsámico triunfo de la Albirroja por 0-1 ante Turquía de la segunda jornada.

De igual forma, avizoró que Paraguay controlará el duelo y la esférica ante los ‘Socceroos’ y que estos buscarán transiciones rápidas por las bandas, donde se perfilan como titulares los veloces futbolistas Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Según datos de la FIFA, en su agrio debut con derrota por 4-1 ante Estados Unidos la Albirroja tuvo el balón el 28 % del tiempo contra el 59 % de los estadounidenses.

Mientras que en la segunda fecha del grupo contra los turcos, Paraguay controló la pelota apenas el 19 % del tiempo, aunque en ese partido jugó toda la segunda mitad con un futbolista menos tras la expulsión del atacante Miguel Almirón por cubrirse la boca cuando hablaba con un rival.

Estados Unidos liderá el grupo D con 6 enteros, al tiempo que Australia y Paraguay suman 3 unidades, aunque los oceánicos tienen mejor diferencia de goles.

Turquía, sin puntos en dos presentaciones, cierra la zona y ya no tiene opciones de avanzar a la ronda de dieciseisavos de final. EFE

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