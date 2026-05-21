Australia tacha de «inaceptables» las imágenes de activistas detenidos en Israel

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Sídney (Australia), 21 may (EFE).- La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, calificó este jueves de «impactantes e inaceptables» las imágenes difundidas por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en las que aparecen activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos, maniatados y hacinados en el puerto israelí de Ashdod (sur).

«Las imágenes que hemos visto publicadas por el ministro israelí Ben Gvir, a quien Australia ha sancionado, son impactantes e inaceptables. Condenamos sus acciones y las acciones degradantes de las autoridades israelíes hacia los detenidos», escribió Wong en la red social X.

La jefa de la diplomacia australiana indicó además que el embajador de Australia en Israel realizó gestiones ante las autoridades israelíes para reiterar la petición de Camberra de liberar a los australianos detenidos y garantizar que no sufran malos tratos.

«Israel debe actuar conforme a sus obligaciones internacionales», señaló Wong, quien añadió que ordenó al Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) convocar al embajador israelí en Australia para reforzar este mensaje.

Las declaraciones de Wong se producen después de que Ben Gvir difundiera un video en el que aparecen activistas de la Flotilla Global Sumud arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo mientras suena el himno israelí.

Australia informó esta semana que busca confirmar el estado de once nacionales detenidos tras la interceptación por parte de Israel de la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

En dos operativos registrados a finales de abril y esta semana, las Fuerzas Armadas de Israel interceptaron más 50 embarcaciones que conformaban la flota y detuvieron cientos de activistas de cerca de 50 países, entre ellos los once ciudadanos australianos.

España, Brasil, Chile, Italia, entre otros países, han repudiado las imágenes difundidas por Ben Gvir y pidieron explicaciones al Gobierno de Benjamín Netanyahu, quien intentó desmarcarse de este hecho al asegurar que estos actos del ministro «no se ajustan a los valores y normas de Israel».

Los organizadores de la misión denunciaron que las fuerzas israelíes abordaron decenas de barcos y que el paradero de muchos de los activistas sigue siendo desconocido. La flotilla sostiene que su objetivo era denunciar la crisis humanitaria en Gaza y transportar suministros básicos para la población palestina. EFE

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