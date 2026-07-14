Australia ve deficiencias en cómo las redes sociales abordan la extorsión sexual juvenil

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Bangkok, 14 jul (EFE).- El regulador australiano de seguridad en Internet, eSafety, advirtió este martes sobre deficiencias en la manera en que las principales plataformas de redes sociales abordan la extorsión sexual de menores y jóvenes.

En su tercer informe de transparencia, eSafety señala que recibió más de más de 2.000 denuncias por extorsión sexual, siendo los jóvenes de entre 18 y 24 años los más afectados, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025.

La publicación, que coincide con el inicio de una campaña de concienciación sobre la seguridad en las plataformas digitales, apunta que los jóvenes «son cada vez más el objetivo de estos ataques».

«La extorsión sexual suele tener como objetivo a hombres jóvenes; los delincuentes engañan a las víctimas para que compartan imágenes íntimas antes de exigirles dinero y amenazar con difundir esas imágenes a familiares, amigos o al público en general», dijo en un comunicado la comisionada de eSatey, Julie Inman.

El país austral, que aplica una férrea regulación en las redes sociales que, entre otras medidas, prohíbe desde diciembre el acceso a las plataformas a los menores de 16 años, también ha tomado medidas en los últimos meses contra plataformas de inteligencia artificial, incluida Grok de la compañía X del magnate Elon Musk, por crear imágenes sexuales falsas de mujeres reales.

El ente australiano asegura que servicios de mensajería como WhatsApp, iMessage, Discord y Google Messages «carecen de formas claras y accesibles para que los usuarios denuncien la extorsión sexual o el abuso infantil o no proporcionan categorías de denuncia específicas para estos daños».

Una legislación australiana, en vigor desde el 10 de diciembre, ha situado al país a la vanguardia de la regulación digital al obligar a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios y prohibir el acceso a menores de 16 años bajo amenaza de multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (34 millones de dólares estadounidenses o unos 30 millones de euros).

A finales de junio, Camberra anunció una reforma legislativa para aumentar la multa máxima a 99 millones de dólares australianos (68 millones de dólares estadounidenses o 60 millones de euros) y conceder mayores poderes a eSatety para actuar contra las compañías de redes sociales. EFE

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