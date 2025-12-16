The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Australia vincula el atentado de Bondi a la ideología del Estado Islámico

Sídney (Australia), 16 dic (EFE).- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó este martes que el atentado terrorista cometido en Bondi estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico (EI), un extremismo «de odio», y subrayó que, según la información preliminar, los autores actuaron solos.

«Parece que estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico. La ideología que ha existido durante más de una década y que condujo a esta ideología de odio y, en este caso, a la disposición para cometer asesinatos en masa», dijo Albanese en una entrevista con la cadena pública ABC.

El mandatario calificó el ataque, perpetrado presuntamente por un padre y su hijo, como un acto «meticuloso, calculado y a sangre fría», que ha conmocionado al país y golpeado uno de los lugares más emblemáticos de Australia. «No es quienes somos como nación. Somos un país que abraza la tolerancia y el respeto», señaló. EFE

