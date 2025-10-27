Australia y China abogan en ASEAN por una relación «más madura y estable»

2 minutos

Kuala Lumpur, 27 oct (EFE).- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, mantuvo este lunes un encuentro bilateral con su homólogo chino, Li Qiang, en los márgenes de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de impulsar una relación «más madura, estable y constructiva».

Durante una intervención abierta a los medios, Albanese evocó su reciente visita a Pekín, Shanghái y Chengdu, y subrayó que Australia «permanece comprometida con la estabilización de la relación» con China, al tiempo que destacó los «intereses compartidos» en materia de comercio y cambio climático y el valor de un «diálogo directo» entre Camberra y Pekín.

Al mismo tiempo, hizo una alusión velada a las diferencias existentes entre los dos países al afirmar que en la región debe prevalecer un orden en el que «la transparencia y las normas se respeten».

Ambos líderes se encontraron en Kuala Lumpur, poco más de una semana después de que las Fuerzas Aéreas australianas dieran a conocer que un caza chino habría lanzado bengalas peligrosamente cerca de un avión de vigilancia australiano en el mar de China Meridional.

En respuesta, el Ministerio de Defensa chino acusó a Australia de difundir «propaganda tergiversada».

Se desconoce si este incidente fue parte del resto de las conversaciones entre Albanese y Li, que se llevaron a cabo a puerta cerrada.

Creada en 1967, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) está integrada por Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Birmania, Brunéi, Laos, Camboya y, desde esta cumbre, Timor Oriental.

La 47.ª cumbre del bloque se está celebrando en Kuala Lumpur desde el domingo hasta el martes bajo el lema ´Inclusividad y Sostenibilidad´, y ha reunido no solo a los líderes de los once países miembros, sino también a socios de diálogo como Donald Trump (Estados Unidos), Li Qiang (China), Anthony Albanese (Australia) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), en una de las mayores concentraciones de mandatarios en la historia de la organización. EFE

mca-emg/nc/jrh