Austria, abierta a que Putin se reuniera con Zelenski en Viena pese a orden de captura

Viena, 19 ago (EFE).- El Gobierno austríaco se ha mostrado este martes dispuesto a permitir que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional (CPI).

«Si las negociaciones se celebraran en Viena, nos pondremos en contacto con la CPI, en virtud de nuestros acuerdos de sede de organizaciones internacionales en Viena (…), para permitir la participación del presidente Putin», señaló en una nota la oficina del canciller (primer ministro) austríaco, el conservador Christian Stocker.

En ese comunicado se afirma que «la posible cuestión de la participación en posibles negociaciones de paz de personas contra las que existe una orden de detención de la CPI debe aclararse previamente en consultas con la Corte», informa la agencia APA.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia.

En febrero de 2023, Austria permitió la participación de seis delegados rusos sometidos a sanciones por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos en una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

El Gobierno austríaco argumentó entonces que, como país sede de la OSCE, estaba obligada a conceder visados para que los parlamentarios rusos viajaran a Viena, pese a que varios Estados habían solicitado que no se les permitiera participar.

En su mensaje de hoy, Stocker ofreció Viena como sede de un hipotético encuentro entre Zelenski y Putin dentro de los contactos diplomáticos para buscar un alto el fuego y abrir un proceso de paz en la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

La prensa local húngara recoge hoy informaciones de «oficiales estadounidenses», citados por medios internacionales, sobre que Budapest podría albergar esa reunión, ya que el país centroeuropeo ha iniciado el proceso de salir de la CPI.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán anunció el pasado abril, justo antes de la visita de su aliado Benjamín Netanyahu, la salida de Hungría de la corte y afirmó que el jefe de Gobierno de Israel no sería detenido a pesar de la orden de arresto emitida por esa Corte.

Ese proceso de retirada dura un año por lo que lo que la CPI ha criticado a Hungría varias veces, señalando que el país centroeuropeo debería cooperar con entidad.

Orbán es el mejor aliado de Putin entre los líderes de la Unión Europea y su Gobierno uno de los pocos, tanto en la UE como en la OTAN, que se ha negado siempre a ayudar militarmente a Ucrania contra la agresión rusa.EFE

