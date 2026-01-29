Austria, rival de Argentina, establecerá su campo base en el Mundial en Santa Bárbara

Viena, 29 ene (EFE).- La selección de Austria, que jugará contra Argentina en el grupo J del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en junio y julio de 2026, establecerá su campo base para la cita futbolística en Santa Bárbara, ciudad estadounidense del estado de California.

El equipo dirigido por el alemán Ralf Rangnick se alojará en el hotel Ritz-Carlton Bacara de la citada urbe y se entrenará en la Universidad de California y el estadio Harder, informó este jueves la Federación de Fútbol Austríaca (ÖFB) en un comunicado publicado en su web.

«Santa Bárbara fue mi primera opción, sin duda, por sus instalaciones de entrenamiento de primera clase y el ambiente perfecto que le espera al equipo», afirmó en la nota Rangnick.

«Estoy convencido de que todos los jugadores se sentirán como en casa allí y de que podremos prepararnos de forma óptima para nuestros desafíos», añadió el técnico, cuyo equipo comparte el grupo con Argelia y Jordania, además de que con la vigente campeona del mundo.

La selección austríaca debutará en el próximo Mundial el 17 de junio contra Jordania, un partido que se disputará en Santa Clara, al sur de San Francisco.

Los siguientes encuentros contra Argentina (22 de junio) y Argelia (28 de junio) tendrán lugar en Dallas y Kansas City, respectivamente.

La partida de David Alaba y sus compañeros hacia Estados Unidos está programada para el 4 de junio.

Antes del Mundial, los austríacos prevén cuatro amistosos, dos en casa y dos fuera de casa. EFE

