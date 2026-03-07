Austria anuncia el traslado de su embajada en Teherán a Bakú (Azerbaiyán)

Viena, 7 mar (EFE).- El Gobierno de Austria anunció este sábado que ha trasladado su embajada en Irán desde Teherán a Bakú, la capital de la vecina Azerbaiyán, por razones de seguridad en medio de los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

En declaraciones a la prensa en Viena, un portavoz del Ministerio de Exteriores explicó que los servicios consulares de la legación austríaca en Teherán se han suspendido hasta nuevo aviso.

Por otra parte, la república alpina dejará de realizar vuelos de repatriación para ciudadanos austríacos desde la zona de conflicto, ya que no existe más demanda, informó la agencia de noticias APA.

Desde el inicio de los bombardeos hace una semana, Austria había organizado un total de cuatro vuelos de repatriación desde Omán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, para unos 800 pasajeros.

Ante la paulatina apertura de los espacios aéreos en la zona, señaló el portavoz de Exteriores, las autoridades austríacas recomiendan usar en caso de necesidad vuelos comerciales disponibles desde Riad y Catar para volver a Europa. EFE

