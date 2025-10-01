The Swiss voice in the world since 1935
Austria califica los drones rusos en Europa como «provocación» que puede llevar a escalada

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 1 oct (EFE).- El canciller federal de Austria, Christian Stocker, calificó este miércoles las recientes violaciones del espacio aéreo con drones -supuestamente rusos- en varios países europeos, como una «peligrosa provocación» que puede acabar en una escalada mayor.

En declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea (UE) en Copenhague, el conservador aseguró que «la sospecha es clara de que Rusia no es ajena a esto y también hay indicios que apuntan en esta dirección».

«Estas violaciones del espacio aéreo, que no solo afectan a Dinamarca, sino también a los Estados Bálticos, Polonia y también a Rumania, son completamente inaceptables», dijo Stocker.

Agregó que eso constituye «una provocación que es muy peligrosa porque ofrece espacio para una mayor escalada».

«Y eso demuestra lo necesario que es que aumentemos y también mejoremos nuestra disposición a la defensa», manifestó Stocker.

En ese sentido, el mandatario austríaco recordó que su país -que es neutral y no pertenece a la OTAN- acaba de anunciar un refuerzo de las capacidades e infraestructuras de su Ejército.

Stocker concluyó que Europa no debe confiarse en lo que calificó como «falsa seguridad», sobre todo cuando recientes declaraciones de políticos rusos dejan claro que Europa está amenazada. EFE

bru-jk/alf

