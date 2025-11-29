Austria cierra la compra de 12 cazas de entrenamiento Leonardo por 1.500 millones de euros

Viena, 29 nov (EFE).- Austria anunció este sábado la compra de doce cazas ligeros italianos de entrenamiento Leonardo M-346 por 1.500 millones de euros, incluidos munición, mantenimiento y formación.

«La compra de los 12 Leonardo M-346-FA se ha cerrado», reveló la ministra de Defensa, Klaudia Tanner. Según la agencia APA, el precio de cada caza ronda los 80 millones de euros y los aparatos se entregarán en 2028.

El paquete completo, que asciende a 1.500 millones de euros, incluye munición, mantenimiento y un amplio equipamiento logístico y formativo, desde simuladores de vuelo hasta sistemas de planificación y armamento.

Con esta compra, Austria recuperará la formación íntegra de sus pilotos para su flota de Eurofighter, después de haberla externalizado en Italia y Alemania tras la retirada en los últimos años de los vetustos cazas de entrenamiento Saab 105.

Además del contrato de compra, Viena y Roma firmaron un acuerdo de cooperación industrial valorado en 400 millones de euros y que abarca sectores como el aeronáutico y la investigación en seguridad.

El pacto prevé el desarrollo conjunto de productos, la participación de empresas austríacas en el mantenimiento, el software y la formación, además de proyectos de investigación en proyectos de simulación, materiales y sensores.

Tanner afirmó que la adquisición es un «pilar» del plan de modernización militar de Austria, un país neutral con uno de los presupuestos de Defensa más bajos de Europa.

En 2023 Austria dedicó el 0,6 % a Defensa, el tercer país con el gasto más bajo en la Unión Europea (UE), sólo por delante de Irlanda y Malta.

La actual coalición de Gobierno de conservadores, socialdemócratas y liberales se ha propuesto como objetivo aumentar el gasto hasta el 2 % para 2032.EFE

