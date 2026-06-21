Austria completó en Dallas su preparación para el partido contra Argentina

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Dallas (EE.UU.), 21 jun (EFE).- La selección austríaca completó este domingo en Dallas su preparación para el partido que este lunes, disputará contra Argentina, en el estadio AT&T de Arlington.

Concentrado en Goleta (California), el conjunto que dirige el alemán Ralf Rangnick se desplazó el sábado por la tarde a Dallas, para realizar hoy la última práctica en el campo de la Universidad Metodista del Sur, ya que la FIFA no permite más que un reconocimiento del terreno de juego previo en el estadio del partido.

Argentina, mientras, prefirió quedarse en su cuartel general de Kansas City y viajar la víspera.

En la práctica del equipo de Rangnick ya estuvo con el grupo el capitán David Alaba, que ha ido aumentando la carga de trabajo después de estar al margen el viernes, y Alessandro Schopf, con una férula protectora de la mandíbula que se fracturó en el partido del pasado 17 de junio, durante el encuentro contra Jordania.

Argentina y Austria, ganadores en la primera fecha del grupo J frente a Argelia y Jordania, respectivamente, se juegan pasar de ronda con una jornada de adelanto. El vencedor habrá asegurado el pase a los dieciseisavos de final. FE

og/car

(foto) (vídeo)