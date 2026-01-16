Austria considera inaceptables las amenazas a la soberanía de Groenlandia

2 minutos

Viena, 16 ene (EFE).- El canciller federal de Austria, Christian Stocker, tildó este viernes de «inaceptables» las amenazas a la soberanía e integridad territorial de Groenlandia, y expresó su confianza en que las conversaciones en curso sobre el conflicto eviten que se imponga «el derecho del más fuerte».

«Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca», recordó el democristiano Stocker en una rueda de prensa en Viena junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

«Somos y seguiremos siendo solidarios con Dinamarca y también con Groenlandia, porque la soberanía y la integridad territorial deben respetarse, sin excepción y por parte de todos, y todas las amenazas que se han hecho aquí o las declaraciones que se entienden como amenazas son inaceptables», añadió.

El jefe del Gobierno austríaco aludió así a las tensiones desatadas a raíz del interés manifestado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en que su país compre Groenlandia pero sin descartar una acción militar en caso de que no se logre ese objetivo mediante un acuerdo.

«Los Estados Unidos son y seguirán siendo un socio y aliado para Europa y también para Austria. Al mismo tiempo, en los últimos meses también hemos sido testigos de que buscan reconfigurar su política y, por lo tanto, también su relación con Europa, de manera diametralmente diferente a cómo lo habían hecho hasta ahora», señaló Stocker.

Para el mandatario, el futuro de Groenlandia debe decidirlo su población, y también la de Dinamarca, razón por la que dijo considerar «muy importante que las conversaciones entre Groenlandia, Dinamarca y los EE.UU. continúen y conduzcan a que se pueda evitar una escalada» de las tensiones.

En este contexto, expresó su confianza en que se respete el derecho internacional y no se imponga «el derecho del más fuerte».

«No obstante, debemos constatar que el derecho internacional, tal como lo entendemos, está bajo presión. Y esto significa que en Europa también debemos sacar las conclusiones correctas de ello. Más que nunca, debemos tomar nuestra seguridad en nuestras propias manos», concluyó.

Por su parte, Metsola coincidió con Stocker al defender la integridad territorial y soberanía de Groenlandia, al tiempo que pidió calma, racionalidad y pragmatismo, pero basando «todo en el principio de ‘nada sobre Groenlandia sin Groenlandia o Dinamarca'». EFE

