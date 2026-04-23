Austria dedicará monumento a las víctimas gitanas del nazismo más de 80 años después

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Viena, 23 abr (EFE).- El primer monumento de Austria a las víctimas gitanas del nazismo será construido en el parque Weghuberpark de Viena, frente al Ministerio de Justicia, más de 80 años después del fin de ese régimen, según un acuerdo alcanzado por las autoridades del país y los representantes de las comunidades de romaníes y sinti.

Así lo informó este jueves el Fondo nacional de Austria para las víctimas del nacionalsocialismo en un comunicado que se denuncia la poca visibilidad que han tenido estas víctimas en la vida pública del país, al tiempo que anuncia una licitación a nivel europeo para realizar este proyecto.

«Se procederá a preparar un concurso artístico de diseño a escala europea y en dos etapas. Se prevé que la convocatoria comience en el otoño de 2026. El objetivo es garantizar una ejecución de alta calidad que haga justicia tanto a la dimensión histórica como a las exigencias de una memoria contemporánea», señala la nota.

«El monumento a las víctimas del nacionalsocialismo del grupo étnico gitano es mucho más que un proyecto de construcción. Es expresión de nuestra responsabilidad histórica y un compromiso claro de la República para otorgar el lugar que le corresponde en la cultura del recuerdo austriaca a un grupo de víctimas que, durante décadas, no tuvo suficiente visibilidad en la conciencia pública», afirmó Peter Haubner, presidente de ese fondo.

«Debe invitar a la reflexión, promover el conocimiento histórico y dejar claro que el antigitanismo persiste hasta hoy y debe ser combatido con determinación», declaró por su parte Emmerich Gärtner-Horvath, un dirigente del Grupo Étnico Roma, citado en el comunicado.

Cerca del 90 % de los aproximadamente 11.000 gitanos que vivían en Austria antes de 1938 fueron víctimas del régimen nazi.

El reconocimiento de los gitanos (romaníes y sinti) como grupo étnico autóctono no se produjo en la república alpina hasta 1993. EFE

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