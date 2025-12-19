Austria dice que el préstamo a Ucrania no supone ninguna carga inmediata al contribuyente

2 minutos

Viena/Bruselas, 19 dic (EFE).- El canciller federal de Austria, el conservador Christian Stocker, aseguró que la decisión adoptada este viernes en el Consejo Europeo para financiar a Ucrania en los dos próximos años no supone «ninguna carga inmediata» para los contribuyentes de los países miembros.

Stocker calificó de «gratificante» el acuerdo alcanzado en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete que concluyó hoy en Bruselas, de optar por un préstamo de 90.000 millones de euros con respaldo al margen presupuestario de la Unión Europea (UE) para financiar a Ucrania en los años 2026 y 2027.

«Es gratificante haber conseguido este apoyo para Ucrania. Esto significa que la financiación para Ucrania para 2026/27, como prometimos, está asegurada», declaró el jefe del Gobierno de Austria a la radio pública de su país, ORF, en Bruselas.

«Al mismo tiempo, también se garantiza que los activos que Rusia mantiene aquí permanecerán congelados y podrán utilizarse para reembolsar este préstamo. Es una excelente solución la que se ha encontrado», añadió.

Explicó que al estar su uso cubierto por el presupuesto comunitario, el préstamo no afecta de manera inmediata al presupuesto de ningún Estado miembro.

«Este préstamo se está tomando del presupuesto existente de la UE. Esto significa que no representa una carga directa para el contribuyente austriaco con cargo al presupuesto austriaco, sino que se incluye en el marco financiero de la UE», aseguró.

Según Stocker, la propuesta de la Comisión Europea de de recurrir a los activos rusos congelados para respaldar el préstamo a Ucrania no ha quedado descartada, sino que ha sido modificada debido a las reticencias de varios socios ante los «muchos riesgos» que había que considerar.

El objetivo principal de la cumbre era encontrar una fórmula para que Ucrania pueda negociar un acuerdo de paz con Rusia sin estar financieramente «entre la espada y la pared», destacó.

«Lo hemos logrado, y al mismo tiempo nos reservamos el derecho a utilizar los activos congelados, en concreto los que Rusia tiene en Europa, sobre todo en Bélgica, para devolver este préstamo. Esto será crucial cuando llegue el momento», agregó.

«La Unión Europea ha demostrado su capacidad para tomar decisiones y cumplirlas», concluyó el mandatario. EFE

wr/alf