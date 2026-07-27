Austria envía al Parlamento y a UE la ley que prohíbe redes sociales a menores de 14 años

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Viena, 27 jul (EFE).- El Gobierno de Austria acordó este lunes trasladar al Parlamento para su revisión el proyecto de ley que prohíbe el uso de las redes sociales para menores de 14 años, mientras que también informará de la misma a la Comisión Europea.

La ley, que deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2027, regulará el uso de los jóvenes de plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Snapchat, entre otras, mientras que el servicio de mensajería WhatsApp no se verá afectado.

De esta forma, el Gobierno austríaco sigue los pasos del Ejecutivo de Francia que vetó la semana pasada las redes sociales para menores de 15 años de edad.

Para poder acceder a esas plataformas de redes sociales, los usuarios en Austria deberán probar en el futuro su edad, si bien aún no está claro a través de qué aplicación.

«Considero que es un importante y correcto paso para proteger a los jóvenes mejor de contenidos problemáticos», dijo el canciller federal, el conservador Christian Stocker, en rueda de prensa en Salzburgo, donde se reunió este lunes el consejo de ministros.

El Gobierno de coalición austríaco, formado por democristianos, socialdemócratas y liberales, considera que las plataformas pueden adaptar sus contenidos y sus algoritmos para los niños.

En caso de que las plataformas no cumplan con sus obligaciones, la nueva ley prevé multas y sanciones por valor de hasta el 6 % de la facturación anual en el caso de grandes proveedores. EFE

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