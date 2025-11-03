Austria lanza una pionera «larga noche» de cribados para prevenir el cáncer de próstata

2 minutos

Viena, 3 nov (EFE).- Austria invita, en el mes de concienciación del cáncer de próstata, a hombres nacidos después de 1980 a realizarse su primer test prostático en la ‘Larga Noche de la Urología’, una iniciativa para concienciar a los hombres de que usen los servicios gratuitos de detección temprana.

La iniciativa, que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre de 16:00 a 20:00 GMT en diversos centros médicos del país sin necesidad de pedir cita, se enmarca en una campaña para recordar a los hombres mayores de 45 años la importancia de las pruebas de detección precoz del cáncer de próstata.

«Con 7.485 nuevos diagnósticos, el cáncer de próstata no solo es el más frecuente en hombres, sino también el más común en Austria», dijo este lunes en una conferencia de prensa en Viena el urólogo Anton Ponholzer.

Según los expertos, es una enfermedad que suele ser asintomática en sus etapas iniciales, dificultando su diagnóstico y tratamiento temprano.

Diversos estudios a gran escala, incluido el Estudio Europeo Aleatorizado de Cribado para el Cáncer de Próstata (ERSPC, por sus siglas en inglés), demuestran que los programas de cribado estructurados basados ​​en el test PSA (antígeno prostático específico) pueden reducir significativamente la mortalidad en este tipo de cáncer.

Sin embargo, en la Unión Europea (UE) aún no existe un programa uniforme y organizado, como tampoco lo hay en Austria, donde el examen solo ocurre cuando el paciente o el médico deciden pedirlo, pese a tratarse de un servicio gratuito para los mayores de 45.

«Sabemos que los hombres en Austria acuden menos a los controles preventivos que las mujeres. Sin embargo, los exámenes regulares pueden ayudar a detectar enfermedades a tiempo y tratarlas con éxito», dijo este jueves la ministra de Sanidad, Korinna Schumann.

Por su parte, Shahrokh Shariat, presidente de la Sociedad Austriaca de Urología (ÖGU), recordó que «los hombres con mayor nivel educativo e ingresos se someten a pruebas con más frecuencia, mientras que los grupos socialmente desfavorecidos siguen estando desatendidos» y pidió una estrategia más estructurada y justa.

Para desarrollar un modelo de este tipo, Shariat aboga por la puesta en marcha de un estudio nacional de «cribado inteligente» que combine la prueba del PSA, la evaluación de riesgos y exploraciones de resonancia magnética específicas.

«El objetivo es un sistema justo, eficaz y eficiente en el uso de recursos que mejore la detección precoz y salve vidas», expresó el responsable. EFE

