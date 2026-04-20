Austria libera el primer lote de sus reservas estratégicas de petróleo

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Viena, 20 abr (EFE).- El Estado austríaco ha vendido 56.000 toneladas de crudo de sus reservas estratégicas al consorcio energético OMV, liberando así el primer lote del volumen con el que contribuye al plan de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para estabilizar el mercado petrolero tras la escalada de la guerra de Irán.

En un comunicado, el Ministerio de Economía de la república alpina asegura que el país «se encuentra bien abastecido actualmente», aunque no se descartan eventuales problemas de suministro en un futuro próximo.

La nota alude a los cortes de producción en varios países del Golfo Pérsico causados por ataques iraníes a instalaciones de la industria petrolífera y por el cierre del estrecho de Ormuz.

«Los escenarios europeos indican que las interrupciones prolongadas en las cadenas de suministro internacionales se harán notar en Europa con cierto retraso. Si la crisis persiste, la Comisión Europea prevé una disminución de la oferta disponible en Europa a partir de mayo, concretamente en diésel y queroseno», señala el Ministerio.

En línea con una «acción colectiva» pactada por los países miembros de la AIE, el Parlamento de Austria aprobó el 25 de marzo la liberación de 325.000 toneladas métricas de crudo, equivalentes a unos 2,3 millones de barriles, de las reservas estratégicas a partir del 1 de abril.

«En una primera fase, la compañía OMV ha adquirido 56.000 toneladas» a precios del mercado, indicó hoy el Ministerio sin especificar las cotizaciones.

La cantidad liberada supone el 2 % del total de las reservas estratégicas almacenadas en Austria, que deberían cubrir el consumo nacional durante 90 días, nivel que se reduciría en 11 días si se completa la liberación de todo el volumen puesto a disposición.

Según el acuerdo, OMV, operador de la única refinería de Austria, se ha comprometido a comerciar exclusivamente en este país los productos derivados del ‘oro negro’ salido de las reservas. EFE

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