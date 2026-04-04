Austria pide a Teherán reabrir Ormuz y detener los ataques a países vecinos

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Viena, 4 abr (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores de Austria, la liberal Beate Meinl-Reisinger, mantuvo este sábado una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, en la que le subrayó la necesidad de detener los ataques de Teherán a países vecinos y reabrir al tráfico el estrecho de Ormuz.

«Hablamos sobre la situación en Irán y la escalada de tensiones en Oriente Medio. Se necesitan urgentemente soluciones diplomáticas y medidas para reducir la tensión», escribió la jefa de la diplomacia austríaca en redes sociales.

«Hice hincapié en la necesidad de detener los ataques contra los Estados vecinos y restablecer la libre navegación en el estrecho de Ormuz, en particular en lo que respecta al impacto humanitario en la seguridad alimentaria mundial, centrándome en los fertilizantes y otros productos básicos esenciales», añadió la ministra.

En su breve comunicado, Meinl-Reisinger recordó que Austria apoya cualquier vía diplomática que conduzca a un nuevo acuerdo sobre el controvertido programa nuclear iraní y restablezca la plena cooperación de la República Islámica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia de la ONU responsable de velar por el uso pacífico de la tecnología nuclear.

«En momentos como estos, es importante mantener el diálogo», concluyó. EFE

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