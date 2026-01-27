Austria planea prohibir a partir de septiembre el uso de redes sociales para menores de 14

2 minutos

Viena, 27 ene (EFE).- El Gobierno de Austria anunció este martes que prepara una ley a nivel nacional para prohibir a partir de septiembre próximo el uso de redes sociales a menores de 14 años, siguiendo el ejemplo ya aplicado en Australia desde diciembre y los recientes planes del Ejecutivo en Francia.

Según el secretario de Estado encargado de Digitalización, el conservador Alexander Pröll, el objetivo es poner la prohibición en marcha con el inicio del próximo año escolar, que en Austria arranca en la primera semana de septiembre, informó la radio pública Oe1.

Para ello, el Gobierno tripartito, formado por conservadores, socialdemócratas y liberales, convocará a expertos para realizar un análisis técnico sobre cómo podría ponerse en práctica la medida.

«El primer paso es la integración de rondas de expertos junto con los partidos políticos. Y en un paso posterior se analizará detalladamente la implementación técnica», explicó Pröll, quien mencionó la prohibición para menores de 16 años en Australia.

Allí se ha «delegado completamente la responsabilidad en las plataformas y se ofrecen varias posibilidades al respecto. Esa podría ser una variante», dijo el secretario de Estado austríaco.

Los socios liberales de la coalición dejaron hoy claro que «rechazan tajantemente» esa variante y que prefieren usar el sistema oficial de identidad digital ID-Austria o, mejor aún, el futuro sistema europeo eID, que no se espera antes de 2027.

Francia pretende prohibir las redes sociales a menores de 15 años de edad.

Por su parte, el ministro de Medios y vicecanciller federal, el socialdemócrata Andreas Babler, también abogó este martes por una solución a nivel europeo; de lo contrario, tendría que adoptarse una regulación nacional.

«Se trata de uno de los mayores problemas desde el punto de vista democrático y desde la perspectiva de la infancia», dijo Babler en declaraciones a la televisión privada Puls4.

«No queremos castigar a los niños, queremos protegerlos», aseguró el líder socialdemócrata.

El Parlamento Europeo adoptó a finales de noviembre pasado una resolución en la que propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años y permitir ese uso a partir de los 13 años con el consentimiento explícito de los padres. EFE

jk/icn