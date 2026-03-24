Austria prevé que la guerra en Oriente Medio frene este año su crecimiento en 0,3 puntos

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Viena, 24 mar (EFE).- La guerra en Oriente Medio frenará el crecimiento económico de Austria este año en 0,3 puntos, pronosticó este martes el Banco Nacional de Austria (OeNB) al reajustar a la baja, de 0,8 a 0,5 %, su anterior previsión sobre el aumento del producto interior bruto (PIB) de la república alpina.

En un comunicado, el banco emisor señala que el aumento de los precios de la energía y materias primas en los mercados internacionales elevará la tasa de la inflación hasta el 2,7 %, cuando en febrero pasado se situó en el 2,2 % interanual.

Estas previsiones se basan en la expectativa de que los citados precios caigan con relativa rapidez desde sus niveles actualmente altos en la segunda mitad del año (si para entonces concluye la actual guerra desatada por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán).

Asimismo, se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 7,5 % en 2026.

La guerra que estalló en Oriente Medio el 28 de febrero y el consiguiente aumento de los precios de la energía ha generado «una considerable incertidumbre, ensombreciendo significativamente las perspectivas económicas futuras», declaró el gobernador del OeNB, Martin Kocher.

Teniendo en cuenta la situación, el OeNB está calculando escenarios alternativos que contemplan una mayor escalada o prolongación de la guerra.

Según sus estimaciones, un aumento prolongado y significativo de los precios del petróleo y el gas, en particular, supondrían «un riesgo para el desarrollo económico futuro».

«En un escenario con un precio medio anual del petróleo de 100 dólares por barril y un precio del gas natural de 70 euros por megavatio hora (MWh), el crecimiento económico en 2026 sería de tan solo el 0,2 %», estimó el OeNB. EFE

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