Austria quiere que el próximo presupuesto de la UE ronde el 1 % del PIB

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Bruselas/Viena, 18 jun (EFE).- Austria exige un presupuesto significativamente menor que el propuesto recientemente por la presidencia chipriota de la Unión Europea (UE) para el periodo 2028-2034, de forma que se mantenga en torno al 1 % del PIB comunitario, según afirmó este jueves en Bruselas el canciller federal austriaco, el conservador Christian Stocker.

En declaraciones a la prensa antes de participar en la cumbre del Consejo Europeo, Stocker resaltó que tanto la propuesta inicial elaborada por la Comisión Europea (CE) como la versión modificada por la presidencia chipriota -que aplica un recorte del 2 % al borrador original- son consideradas «demasiado elevadas» por varios socios.

El jefe del Gobierno austríaco avanzó que se reunirá en los márgenes de la cumbre con otros países contribuyentes netos, como Alemania, Países Bajos, Suecia, Finlandia y Dinamarca, que hasta el momento no han presentado documentos con propuestas concretas al respecto.

Stocker declinó entrar en un debate sobre cifras, si bien insistió en que el límite máximo del Marco Financiero Plurianual (MFP) debería situarse en torno al 1 por ciento del rendimiento económico de los Veintisiete. En su opinión, la prioridad actual debe centrarse en lograr una mayor eficiencia con menos recursos.

«¿Cómo estamos gestionando el dinero? ¿Qué podemos cambiar para necesitar menos dinero y obtener el mismo resultado?», planteó Stocker, según recoge la agencia de noticias austríaca APA.

Para el presente año, la contribución de Austria al presupuesto de la UE se estimó en unos 3.200 millones de euros.

Por su parte, la ministra austríaca de Asuntos Europeos, Claudia Bauer, advirtió recientemente de la existencia de proyecciones internas en Bruselas que podrían elevar las aportaciones anuales de su país en otros 2.500 millones de euros, un escenario que el Ejecutivo de Viena rechaza de plano.

Un incremento de esa magnitud «no se justifica bajo ningún concepto», ha sentenciado Bauer. EFE

wr/psh