Austria rechaza el plan de la UE para vincular la soja con la deforestación

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Viena, 23 may.- Austria rechazará el próximo martes la propuesta de la Comisión Europea (UE) para clasificar la soja como materia prima de ‘alto riesgo’ por su impacto indirecto sobre el aumento de las emisiones de CO2, por considerar que asociaría injustificadamente el cultivo europeo de esa planta con la deforestación y el daño medioambiental.

Así lo anunció este sábado el ministro de Agricultura de la república alpina, el conservador Norbert Totschnig, en un comunicado en el que defiende los intereses de su país como tercer productor de soja de la Unión Europea (UE).

«Presentaremos una iniciativa en el Consejo de Ministros de Agricultura (del 26 de mayo) para fortalecer la producción de soja en Austria en lugar de restringirla», indicó el ministro en la nota.

El comunicado recuerda que la CE presentó en abril una propuesta para clasificar la soja como una materia prima con un alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC, por sus siglas en inglés).

Sostiene que esta clasificación de cultivos de uso versátil que valora el impacto indirecto sobre el aumento de emisiones de CO2 generado por la producción de biocombustibles, por ejemplo si se tala un bosque para dedicar los terrenos a estos cultivos, carece de base científica en el contexto comunitario.

«La soja es indispensable para nuestra agricultura; fortalece el suministro de alimentos y reduce la dependencia de las importaciones de terceros países», subrayó Totschnig.

De aprobarse, la nueva clasificación afectaría directamente al uso del aceite de soja, un subproducto que se destina mayoritariamente a la producción de biodiesel, pues equivaldrá a la prohibición de facto de su uso como fuente de energía renovable.

Al considerar que esta restricción supondría un «ataque directo» a las cadenas de valor agrícola, Austria pedirá tener en consideración los beneficios ecológicos del cultivo, como la fijación natural de nitrógeno, que mejora la calidad del suelo y reduce drásticamente la necesidad de fertilizantes químicos.

Por eso, en la cita del próximo martes exigirá a la CE diferenciar la producción europea, sujeta a estándares de sostenibilidad mucho más estrictos que la importada, alinear las políticas de seguridad alimentaria con los objetivos de energía renovable y reevaluar el impacto económico que la pérdida de este mercado tendría para los agricultores locales.

Con esta iniciativa, Viena busca liderar un bloque de países que apuestan por fortalecer la producción de proteína vegetal propia en lugar de imponer restricciones que comprometan la competitividad del sector primario europeo, concluye el comunicado. EFE

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